Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на Ормузкия проток, който би могъл да влезе в сила още днес, предаде "Ройтерс", като се позова на запознат с плана източник. Рамката за прекратяването на военните действия е била изготвена от Пакистан и снощи е била предадена на Иран и на САЩ. Тя предвижда двустепенен подход с незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение.

„Всички елементи трябва да бъдат договорени днес“, заяви източникът, като добави, че първоначалното споразумение ще бъде структурирано като меморандум за разбирателство и ще бъде окончателно оформено в електронен формат от Пакистан, който е единственият канал за комуникации в преговорите.

Агенция „Аксиос“ първа съобщи в събота, че САЩ, Иран и регионални посредници обсъждат потенциално 45-дневно прекратяване на огъня като част от двустепенна сделка, която да доведе до окончателен край на войната. Според източника на "Ройтерс" началникът на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир е поддържал връзка „цяла нощ“ с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и иранския министър на външните работи Абас Арагчи.

Пакистанското предложение предвижда незабавно влизане в сила на прекратяване на огъня, отваряне на Ормузкия проток и срок от 15-20 дни за окончателно оформяне на по-широкообхватно споразумение. Сделката, която носи работното заглавие „Споразумение от Исламабад“, също така включва регионална рамка за протока и окончателни преговори лице в лице в Исламабад.

Очаква се евентуално окончателно споразумение да включва ангажимент от страна на Иран да не се опитва да се сдобие с ядрени оръжия в замяна за премахване на санкции и освобождаване на замразени активи.

Агенция "Ройтерс" посочва, че американски и ирански официални представители към момента не са отговорили на запитвания за коментар на тази информация. Говорител на пакистанското външно министерство също е отказал коментар. Ирански официални представители неотдавна заявиха, че Техеран иска постоянно прекратяване на огъня и гаранции, че Иран няма да бъде нападнат отново от САЩ и от Израел. Според тях Ислямската република е получила послания от посредници, включително Пакистан, Турция и Египет. Според двама пакистански източници Иран все още не е поел ангажимент. „Иран все още не е отговорил“, заяви един източник и добави, че Ислямската република все още не е коментирала предложения за временно прекратяване на огъня, подкрепени от Пакистан, Китай и САЩ.

