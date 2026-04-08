САЩ и Иран обявиха двуседмично примирие. Трафикът на търговски кораби през Ормузкия пролив би трябвало да бъде възстановен. Пробивът в преговорите дойде, малко повече от час преди да изтече ултиматумът на Доналд Тръмп към Техеран. Цената на петрола се срина след новината от Персийския залив.

Американски журналисти изчислиха, че споразумението за примирие дойде след 8-ото последно предупреждение на Тръмп срещу Иран. Това е начин да се иронизира президентът, но склоняването на иранците към компромис е поне частична победа за Тръмп. По-малко от час и половина оставаше до момента, в който той трябваше да избере между две лоши алтернативи - да ескалира допълнително войната, която повечето американци не искат, или да отстъпи, да се покаже слаб и да създаде впечатлението, че Иран печели. Примирието даде на Тръмп повод да обяви победа.

"Голям ден за световния мир. Съединените щати ще помагат за възстановяването на трафика в Ормузкия пролив. Ще бъдат направени големи пари. Иран може да започне процеса на възстановяване", заяви американският президент.

Споразумението казва, че Техеран трябва да спре блокадата на Ормузкия пролток. Условието е да спрат ударите срещу страната. Иранците също се чувстват победители. Режимът е слаб, но оцеля, въпреките призивите на Тръмп народът да се вдигне на бунт срещу него. Блокадата на пролива показа колко ефективни могат да бъдат евтините асиметрични методи.

Въпреки надеждата, че войната свършва, много въпроси остават без отговор. Ще успеят ли да се договорят САЩ и Иран за ключовите въпроси като обогатяването на уран? Какво планира да прави Израел? Веднага имаше важно разминаване. Посредниците в преговорите - Пакистан, обявиха, че примирието включва и Ливан. Там близо 1 милион напуснаха домовете си, а Израел практически не крие, че готви окупация на южната част на страната. Затова е притеснително настояването им, че там войната продължава.

Преговорите би трябвало да започнат в петък. Пакистан очаква да бъде домакин, след като положи много дипломатически усилия, за да стане възможно примирието.