Случаят е от Варна и за него съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.
При акция срещу купуването на гласове, на четири адреса във Варна са открити 200 000 евро. Парите са били разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни. За това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.
Според полицията става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите.
Според МВР в групата, която била специализирана в купуване на гласове, участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия. Работата по случая е започнала още в началото на месеца.
Кандев съобщава още, че в рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които в полицията има информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия.
Отново в рамките на деня са съставени 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления.
Арестувани са четирима. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.Редактор: Ина Григорова
