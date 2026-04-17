При акция срещу купуването на гласове, на четири адреса във Варна са открити 200 000 евро. Парите са били разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни. За това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Според полицията става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите.

Според МВР в групата, която била специализирана в купуване на гласове, участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия. Работата по случая е започнала още в началото на месеца.

Кандев съобщава още, че в рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които в полицията има информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия.

Отново в рамките на деня са съставени 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления.

Арестувани са четирима. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.

