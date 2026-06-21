Иранската делегация напусна мястото на преговорите със САЩ в швейцарския курортен комплекс Бюргенщок заради публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната му платформа "Трут соушъл", която Техеран окачестви като "обидна". Това съобщава иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана и от Франс прес.

САЩ и Иран изпратиха делегации в Швейцария за директни преговори

"Делегацията на Ислямска република Иран напусна сградата, където се провеждаха преговорите“, пише ИРНА, добавяйки, че преговорите с посредничеството на Пакистан и Катар, "са влезли в трудна фаза след 80 минути дискусии и прекъсване след публикуването на обидно съобщение от президента на Съединените щати“.

Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не спре съюзниците си от ливанското шиитско движение "Хизбула", които "създават проблеми“ в Ливан.

Редактор: Ина Григорова