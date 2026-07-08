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Животното е открито под легло на осмия етаж
Спасители извадиха котка от жилищен блок в Киев с огромни щети при руска ракетна атака. Животното, на име Боня, останало повече от денонощие в разрушения апартамент.
Котката е открита скрита под легло на осмия етаж. След спасяването ѝ тя е предадена на приятелка на собственичката. Стопанката на животното е оцеляла при атаката, но е загубила брата на съпруга си и неговата съпруга. Те живеели в съседния апартамент и загинали при удара.
Загинали и ранени при масираната руска атака срещу Киев (ВИДЕО+СНИМКИ)
Руската атака срещу Киев и района беше извършена с ракети и дронове. По данни на властите са загинали най-малко 28 души.Редактор: Цвета Лазаркова
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