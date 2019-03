Известен бос на мафията беше застрелян пред дома му в Ню Йорк. 53-годишният Франческо Кали, наричан Франки бой, стоеше начело на мафиотската фамилия Гамбино. Това е първото подобно убийство на толкова високопоставен бос в Ню Йорк от десетилетия насам.

SICILIAN CONNECTION. Probably the best backstory in English on murdered boss “Franky Boy” Calì is @AtBolz’s piece from 2008: https://t.co/o7ZH4AcSoh#FrankCali #Mafia #CosaNostra #fivefamilies #truecrime pic.twitter.com/MCChXIc0vA