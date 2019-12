Великобритания върна на Полша злато за 4 милиарда и 700 милиона евро. Ценният товар от 100 тона злато е бил пренасян тайно в продължение на няколко месеца със самолети през Варшава и Познан.

Златото е извадено от трезорите на Британската централна банка, където малко преди нацистката окупация Варшава го оставя тайно.

В момента Полската централна банка разполага със златни резерви в размер на почти 229 тона, от които в нейните трезори се съхраняват само 105 тона

About 100 tons of #Polish #gold of a value estimated at EUR 4.1 bn has been brought back to #Poland from #London, the National #Bank of Poland (#NBP) announced on Monday.@nbppl #economy

More:https://t.co/SQeOJxlbKw pic.twitter.com/Od07xQQOqC