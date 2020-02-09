Мъж е открил огън в полицейско управление в Бронкс, Ню Йорк, съобщават NBC и БГНЕС. Един полицай е пострадал, но животът му е извън опасност.

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Стрелецът е задържан, името му не се споменава, както и мотивите за постъпката му.

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Властите смятат, че нападателят също е стрелял по полицейска кола в Бронкс в събота вечерта. При стрелбата е пострадал още един полицай.