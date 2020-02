Принц Хари се върна в Обединеното кралство за първото събитие от последния кръг публични изяви, преди той и съпругата му Меган да се оттеглят от кралските си задължения.

Херцогът на Съсекс, който се премести със семейството си в Канада, пристигна в Единбург във вторник за среща с бизнес участниците в неговия проект за устойчив туризъм. Хари пристигна на гарата в Единбург с дънки и бейзболна шапка.

Принц Хари шокира присъстващите на конференцията като помоли да бъде наричан просто Хари, отказвайки се от титлата принц. Видеоклип с представянето му като "Хари" на конференцията, стана изключително популярен в социалните мрежи.

“I want to help create a platform where all of us concerned about these issues can work together, where competitors can unite and incentivise a positive systemic change. There’s a reason why this hasn’t been tried before, but with our partners we have the best shot.” — Harry pic.twitter.com/AoMxxyyR9p