След като американският президент Доналд Тръмп заръча на учените да изследват дали инжектирането на дезинфектант може да предпази от заразяване с коронавирус, вълна от шеги и закачаки по темата заля социалните мрежи. Ето някои от най-забавните колажи и мемета с главни "герои" Тръмп и дезинфектантите, публикувани от потребители с чувство за хумор:

"An aggrieved Trump blames press for furor over disinfectant comments" (CNN)

Trump is following his well-worn-pattern after making STUPID statements; "I was joking", "I was being sarcastic", "I was misquoted".

WHEN ALL ELSE FAILS BLAME THE PRESS!#TrumpsDelaysDenialsLiesCostLives pic.twitter.com/5v41Fe983W — TheWraith (@AvWraithX0002) April 27, 2020

#maga Trump and disinfectant.

This is the man who leads the most powerful nation of the planet? pic.twitter.com/ZvOt9h8i5X — PutaCerda 🎗🎗🎗🎗🎗🎗 (@PutaCerdita) April 27, 2020

Появи се и видео, което показва отблизо реакцията на Дебора Бъркс, координатор на Белия дом в борбата срещу коронавируса. Кадрите са заснети в момента, в който държавният глава изрича на глас опасната си идея за борба със заразата.

#Trump unfit for office. Republicans use false narratives distract from WH chaos. 60,000 deaths & disinfectant injections result of a man in over his head. @senatemajldr @RepDougCollins @Jim_Jordan priority greed & power are propping up a failed presidency. Article 25 NOW! https://t.co/O8hhTwA30b — invokeARTICLE25 (@IArticle25) April 26, 2020

Kim was last seen with Trump buying some disinfectant. Jus sayin #KimJongUn pic.twitter.com/C6TJ3Lr6yb — TODD SPENCE (@Todd_Spence) April 26, 2020

BREAKING NEWS DONALD TRUMP MAKING WEAPONS OF MASS DISINFECTANT #TrumpIsALaughingStock pic.twitter.com/hD3oESeaQ0 — Fred Stevens (@Fred_stevens1) April 25, 2020