Китай изстреля успешно сонда към Марс. Очаква се апаратът с името „Тянвън-1" да достигне до „червената планета” през февруари. Мисията му е да изследва атмосферата и повърхността на Марс за следи от вода и лед.

China successfully launched an unmanned probe to Mars in its first independent mission to another planet. More here: https://t.co/faDRguV088 pic.twitter.com/xe8bdT0q5O

Това е първата самостоятелна китайска мисия до друга планета и ако се окаже успешна, Китай ще стане третата държава след Съединените щати и Бившия съветския съюз, успяла да спусне космически апарат на повърхността на „червената планета”.

SO happy to witness this historical moment.

China’s Long March 5 rocket lifted off the country’s Mars probe into space from Wenchang Spacecraft Launch Site in Hainan province. Now both the UAE and China have launched their Mars probes, Next, waiting for you @NASA. pic.twitter.com/eVfcSs2ghv