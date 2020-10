Огромна авиобомба избухна в Полша по време на нейното обезвреждане. При взрива няма пострадали, защото сапьорите от армията бяха отцепили района и работеха с машини.

Бомбата избухна на дъното на плавателен канал близо до град Шчечин. Тя е най-голямата намирана някога в Полша. Останала е от Втората световна война, когато е била пусната от британците при бомбардировка на нацистката армия.

