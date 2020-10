Калеб Андерсън не е дете като всички останали. Докато повечето ученици на неговата възраст учат в VII клас, Калеб започва втората си година в колежа, пише американското списание „Пийпъл”, цитирано от БГНЕС.

12-годишният студент е записан в Техническия колеж Чатахучи, където след две години трябва да получи бакалавърска степен по аерокосмическо инженерство.

Caleb Anderson is about to receive his Bachelors in Aerospace Engineering at only 12 years old! He could’ve graduated last year but wanted to experience college more. pic.twitter.com/R6e9gBlaAJ