Началникът на щаба на сухопътните сили на Великобритания генерал Марк Карлтън-Смит се изгубил по време на учение, след като скочил от хеликоптер, за да повдигне бойния дух на войниците. Информация по темата публикува таблоидът „Сън“, позовавайки се на собствен източник, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал около 20:00 часа на 10 ноември на полигона близо до Солсбъри. Там повече от 2 000 военнослужещи участвали в учението CERBERUS. Кацането на генерала трябвало да стане тайно, съгласно изискванията за провеждане на специална операция.

Генералът - бивш командир на специалните части SAS, е бил откаран на погрешно място по време на посещение на полигон с площ от около 770 000 кв. м. Той скочил от борда на хеликоптер Wildcat след залез слънце, за да повдигне духа на военнослужещите. Генералът установил, че се е изгубил, едва когато видял, че хеликоптерът е отлетял, а него никой не го посреща, пише изданието.

Сред посрещачите настанала паника, след като по звука разбрали, че хеликоптерът се отдалечава, а от генерала няма и следа. Военните започнали да правят опити да се свържат с него по мобилния му телефон, но поради липса на сигнал те останали безуспешни.Източник на изданието в Министерството на отбраната твърди, че началникът на щаба е бил открит скоро, като военните отхвърлят версията, че се е „изгубил“ – той просто е „бил на място, където не са го очаквали“.

As a decorated former SAS chief, General Sir Mark Carleton-Smith has survived some of world’s most hostile environments



It therefore drew mirth in the ranks yday when the army head was “missing in action”... on Salisbury plain.



W/ ⁦@elliotttimes⁩https://t.co/w9nbfGoZmx