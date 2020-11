В година, в която толкова много хубави неща станаха виртуални, една традиция ще бъде продължена по познатия начин - издигането на гигантската елха пред "Рокфелер Център" в Манхатън, Ню Йорк, съобщава БТА.

Грейна коледното дърво пред „Рокфелер Център“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тази година в "ролята" влиза 23-метров норвежки смърч, който беше отсечен в четвъртък в град Онеонта и натоварен на огромно ремарке.

This year's Rockefeller Christmas tree has been cut down in upstate New York. The 75-foot Norway spruce will be trucked to New York City and erected at Rockefeller Center on Saturday. https://t.co/xZET1jgC4Z

Британците не харесват коледното дърво, подарено от Норвегия (СНИМКИ)

Коледната елха, дарена от Ал Дик от универсалния магазин "Деди Ал" в Онеонта, ще бъде издигната пред "Рокфелер Център" в събота. Церемонията по запалването на светлините й ще се състои на 1 декември.

Say hello to the 2020 Rockefeller Center Christmas Tree! Hailing from Oneonta, NY, this Norway Spruce will arrive at Rockefeller Center this Saturday, November 14 to kick off the holiday season.⁣

⁣

How tall do you think this year’s tree is? pic.twitter.com/UMmxiY3toV