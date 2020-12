Мощно земетресение удари Хърватия. Трусът с магнитуд от 6,4 по Рихтер разлюля района на Загреб по обед. Съобщава се за шест жертви, включително едно дете. Ранените са най- малко 20. Има и много разрушения.

Потвърдена е смъртта на 12-годишно момиче. Загинал е и 20-годишен мъж от село край Глина, съобщава информационният сайт „Индекс”, цитиран от БТА. Той е бил затрупан под развалините на къщата си, потвърждава кметът на населеното място пред сайта „24сата”.

Това е второто силно земетресение в района за последното денонощие. Вчера беше регистриран магнитуд от 4,9 по Рихтер, като епицентърът беше съвсем близо до днешния. Трусът е усетен и в съседна Словения, където атомна централа беше спряна като мярка за сигурност.

BREAKING | A magnitude 6.3 earthquake rocked Croatia, just dozens of kilometres south of Zagreb.



It's the largest earthquake to hit the country so far this year, with local media reporting significant damage close to the epicentre.



More to follow.



Bkgd: https://t.co/i1SFcNImMi