Учени, които се опитват да спасят от изчезване суданския бял носорог, създадоха два нови ембриона от най-застрашения от изчезване бозайник в света. Така броят на съществуващите ембриони стана пет.

Няма живи мъжки носорози от вида, а нито една от останалите две представителки на вида на планетата - майка и дъщеря, които живеят в Кения, не може да износи плода. Учените се надяват да успеят да имплантират ембрионите от яйцеклетки и замразена сперма на починали мъжки на сурогатни майки от други видове носорози.

