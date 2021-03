Земетресение с магнитуд 7,2 е регистрирано днес в североизточната част на Япония и е обявена опасност от цунами, предадоха световните агенции. Трусовете са усетени и в столицата Токио.

Мощно земетресение разтърси Япония (ВИДЕО+СНИМКИ)



Височината на вълната цунами в префектура Мияги може да достигне 1 метър, предупреждава националната метеорологична служба.

M7.2 Strong earthquake in Tohoku, Shindo 5強 (Strong) Tsunami warning ⚠️ around Ishinomaki (Miyagi) - it was fairly long here in Tokyo, felt like a Shindo 3. pic.twitter.com/ifCytRd4jn