Организационният комитет на UEFA взе решение да премахне правилото за гол на чужд терен от надпреварите под егидата на централата от старта на сезон 2021/22. Големите клубни турнири под егидата на UEFA са Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите, пише Gong.bg .

Променят важно правило във футбола

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL