Отборът на "Ливърпул" е отправил запитване за суперзвездата на "Пари Сен Жермен" Килиан Мбапе, след като френският национал ще навлезе в последната си година от договора си на „Парк де Пренс“.

Испанският вестник „Marca“ твърди, че клубът от „Анфийлд“ се е свързал с колегите си от ПСЖ, за да потвърди своя интерес към Мбапе, който е силно свързан с трансфер в испанския вицешампион Реал Мадрид това лято.

Смята се обаче, че „лос бланкос“ ще има затруднения да събере нужните средства за подобен трансфер. В Ливърпул също обаче едва ли имат необходимия набор от средства, за да привлекат световния шампион и е по-вероятно да отправят оферта за него, ако се разделят с някоя от своите звезди. Египетският национал Мохамед Салах е един от играчите, които е свързван с евентуален изход от „Анфийлд“.

