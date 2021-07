Дания е третият полуфиналист на UEFA EURO 2020. "Червения динамит" победи Чехия с резултат 2:1 в изключително зрелище на Олимпийския стадион в Баку. Томас Дилейни откри още в петата, а Каспер Долберг удвои в 42-ата минута. Патрик Шик върна едно попадение в 49-ата минута, което обаче се оказа недостатъчно за нещо повече от почетна загуба, информира gong.bg.

⏸️ HALF-TIME ⏸️ 🇨🇿 Holeš denied by Schmeichel; Souček glances wide 🇩🇰 Delaney & Dolberg put Denmark ahead at the break 👀 Who's scoring next? #EURO2020

И двата тима бяха изключително активни, а атаките към двете врати следваха една след друга.

Patrik Schick is now the joint top goalscorer at #EURO2020 alongside Cristiano Ronaldo (5).



He’s scored 83% of his sides goals. 💪 pic.twitter.com/efoZVECw4k