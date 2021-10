Шведските метъли Sabaton са направили песен за България и тя е част от предстоящия им албум.

Sabaton изпрати лично видео послание към българската публика по повод предстоящото им гостуване у нас.



Във видеото вокалистът Йоаким Броден и басистът Пер Сундстрьом припомнят кадри от първото си гостуване у нас през 2009 година. "Връщали сме се много пъти в България след това шоу и всеки път вие ни доказвате колко невероятна публика сте. През годините в не едно интервю сме обещавали, че един ден ще направим песен за България. Този ден дойде!", казват музикантите. Досега те имат общо осем концерта в България.



Парчето носи заглавието The Valley of Death и темата е Дойранската епопея. Композицията е деветата песен от албума, който излиза на 4 март 2022 г. The War to End All Wars съдържа 11 песни и е продължение на предишния албум The Great War. Албумът се фокусира върху зверствата, чудесата и събитията около Първата световна война, разказани от шведите.



Sabaton вече обяви и турнето си The Tour To End All Tours, което започва на 4 март от Норвегия и ще мине и през България.



Скандинавската група е сред основните участници на Hills Of Rock`2022. Концертът е на 23 юли, на Гребния канал в Пловдив.



Групата от Фалун, Швеция, е създадена през 1999 г. Албумите им са с милиони продажби и платинен статус в цял свят, разпродадени концерти в повече от петдесет страни.