Най-малко двама загинаха при катастрофата на малък самолет, разбил се вчера в предградие на Сан Диего, поне двама други са ранени, предаде Асошиейтед прес.

A small twin engine plane crashed in Santee, California, near San Diego, fully engulfing at least one home in flames, authorities say. https://t.co/3SjGQSCrJG

Възрастна двойка беше спасена от едно от повредените при авиокатастрофата жилища. Най-малко още три жилища са понесли значителни щети, няколко превозни средства са изгорели.

Компанията за експресни доставки Ю Пи Ес потвърди, че при катастрофата е унищожен неин камион и шофьорът е загинал.

⚠️🇺🇸#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9