Китай е построил нещо, което изглежда по очертания на американски военни кораби в мащаб 1:1, включително самолетоносач, показват сателитни снимки - възможни цели за тренировки за нанасяне на удари по някои от най-мощните оръжия на САЩ, разположени в Тихия океан.

Бойните групи на американските военноморски сили - съсредоточени около огромни самолетоносачи - са сред най-мощните оръжия в американския арсенал.

Една от тях е разположена в състава на 7-ми флот в Тихия океан и наблюдава основни зони на напрежение като Тайван и Южнокитайско море.

От години Китай разработва противокорабни ракети, включително такива, които могат да унищожават самолетоносачи.

На сателитни снимки, заснети миналия месец от Maxar Technologies и изпратени на АФП в неделя, се виждат огромни очертания на американски военни кораби в пустинята Такламакан в западния китайски регион Синдзян.

Сред тях имало поне един с формата на самолетоносач и друг с формата на разрушител. Една от целите е била видяна монтирана върху железопътна транспортна система.

Според Военноморския институт на САЩ структури в мащаб 1:1 са включвали плоски очертания, както и по-сложни такива с нещо, което изглежда е било стълбове за уреди.

"Анализът на исторически сателитни изображения показва, че структурата на мишените на самолетоносача е била изградена за първи път между март и април 2019 г.", се казва в доклада на USNI.

"Тя е претърпяла няколко преустройства и след това е била основно демонтирана през декември 2019 г. Обектът се върна към живот в края на септември тази година, а структурата беше по същество завършена в началото на октомври".

USNI цитира разузнавателната фирма AllSource Analysis, според която районът е бил използван за тестване на балистични ракети в миналото.

Запитан за изображенията, говорителят на китайското външно министерство Ван Венбин заяви в понеделник, че "не е запознат със ситуацията".

Според публикувания миналата седмица доклад на Пентагона за Китайската народноосвободителна армия (НОАК) в момента Пекин извършва мащабна модернизация на въоръжението, като много от оръжията са предназначени да помогнат за неутрализирането на най-важните американски военни кораби в случай на регионален конфликт.

Сред тях е и ракетата DF-21D, която има обсег на действие над 930 мили (1500 км), се казва в доклада на Пентагона.

Тя осигурява "възможност за нанасяне на прецизни удари на далечни разстояния срещу кораби, включително самолетоносачи, в западната част на Тихия океан от континентален Китай", се казва още в доклада.