Украинските войски съобщиха, че се бият с руски бронирани части тази сутрин на две места - Димер и Иванков, съответно на 45 и 80 км северозападно от столицата Киев, предаде Франс прес.

"Въздушно-десантните войски на въоръжените сили на Украйна водят боеве около населените места Димер и Иванков, където са пристигнали голям брой вражески танкове", съобщи армията на страницата си във Facebook.

Българин в Харков: Има опасност от блокада, невъзможно е да се върна в България

Украинските сили съобщават, че са спрели настъплението на "превъзхождащите вражески сили" на река Тетерив, предаде ДПА. Мостът през реката е разрушен, се допълва в съобщението.

Репортер на ДПА съобщи, че в Киев отново е отекнал вой на сирени. Градските власти призоваха всички граждани да потърсят сигурни убежища. Много хора се крият в метрото на столицата - град с 2,8 милиона жители.

137 dead in Ukraine as Russia unleashes bloody war; West ramps up sanctions https://t.co/ja4dbbd77o