Пуснаха в продажба кукла "Барби" с образа на кралица Елизабет II по повод 70-ата годишнина от възкачването й на престола.

Куклата е облечена в рокля с цвят слонова кост и син пояс. Той е украсен с миниатюрни медальони и панделки. На главата на куклата има и тиара, подобна на тази, която Елизабет носи в деня на сватбата си.

#QueenElizabeth gets her own Barbie to mark #PlatinumJubilee complete with wedding day tiara and Royal Family Orders on her 96th birthday 🎉 https://t.co/bbmVqE8aFU pic.twitter.com/pDm0ZjRlZt