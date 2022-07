Трима души са били убити при стрелба в американския щат Индианополис.

Около шест часа следобед в полицията са постъпили множество сигнали за нападател, който открил огън в търговски център. Очевидци разказали, че от влизането си той се насочил към заведенията за хранене, където е имало десетки хора.

Стрелецът на парада на 4 юли е обмислял втора атака

BREAKING: A man with a rifle killed three people at a mall in Indiana before being shot and killed by an armed civilian, police said. Two others were injured. https://t.co/fjhmt1Zz5c