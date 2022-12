Новият собственик на Twitter Илон Мъск публикува на страницата си в социалната мрежа линк към публикации на журналиста Мат Тайби, на когото предостави доказателства за укриване на скандала от Twitter с Хънтър Байдън, син на президента на САЩ Джо Байдън.

Става дума за историята с дадения за ремонт лаптоп на Хънтър, в който бяха открити снимки на непълнолетни и кореспонденция с 14-годишно момиче, както и материали, сочещи участието му в трафика на наркотици и използването на политическото влияние на баща си за лобистки дейности.

Това се случи през 2020 г., малко преди президентските избори в САЩ. Документите, които Мъск е дал на Тайби, показват, че Туитър е предприел извънредни мерки, за да „потуши“ скандала.

Линкът на Илон Мъск бе придружен с призива „да започваме”, след като преди това той обеща да публикува документи за ролята на социалната мрежа в скандалът с лаптопа Хънтър Байдън.

Тайби написа в профила си, че „Туитър е предприел екстремни мерки, за да скрие тази история, като премахна връзки и публикува предупреждения, че (тази информация) може да е „несигурна“. Те дори блокираха директно съобщения и информация, като такъв инструмент е предназначен само за изключителни случаи, например по отношение на детската порнография“. И това е само един пример от много случаи, в които Туитър е възпрепятствал свободния поток на информация.

Според журналиста социалната мрежа е получила и уважила искания за преглед на съдържанието както от кампанията на Джо Байдън, така и от бившия началник на кабинета на републиканците Доналд Тръмп. В същото време, според журналиста, ръководството на социалната мрежа поддържало по-тесни контакти с демократите, отколкото с републиканците.

8. By 2020, requests from connected actors to delete tweets were routine. One executive would write to another: “More to review from the Biden team.” The reply would come back: “Handled.” pic.twitter.com/mnv0YZI4af