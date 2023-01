Звездите от наградения с "Оскар" филм "Ромео и Жулиета" от 1968 г. съдят "Парамаунт Пикчър" за сексуално насилие заради заснемането на гола сцена с тяхно участие, предава Би Би Си.

Ленърд Уайтинг и Оливия Хъси са тийнейджъри по време на снимките.

Сега в съдебния иск актьорите, които вече са на 70 години, твърдят, че режисьорът Франко Дзефирели "ги е насърчил да се снимат голи сцени", въпреки първоначалните му уверения, че това няма да се наложи. От филмовата компания все още не са коментирали скандала.

The stars of the 1968 version of ‘Romeo and Juliet’ Olivia Hussey and Leonard Whiting are suing Paramount for alleged child abuse and sexual exploitation over nude scenes included in the film.



The actors who were 15 and 16 claim they were pressured into including the scenes. pic.twitter.com/l3rpQKQUpf