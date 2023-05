Тина Търнър - велика певица, чието експлозивно сценично присъствие наелектризира феновете по целия свят и остави незаличима следа в рока на 20-ти век с пет десетилетия хитове. Така я нарича Агенция "Франс прес". Животът обаче на легендарната Кралица на рокендрола е белязан от трагедии, болести и домашно насилие.

"Преминала съм през всички разновидности на ада. Но никога не позволих това да ме сломи. Никога! Не удавих трудностите в алкохол, нито ги замъглих с наркотици. Никога не съм пушила дори. Успях да изплувам от морето на миналото си без последици и сега съм тук непокътната!", казваше голямата Тина.

СНИМКИ НА ВЕЛИКАТА ТИНА ТЪРНЪР ВИЖТЕ ТУК

Осемкратната носителка на "Грами" изгрява на сцената от 60-те години на миналия век нататък и печели ново поколение фенове при зашеметяващото си завръщане, след като избягва от брака си, изпълнен с насилие, което я превръща в най-големия оцелял в популярната музика.

Изоставена от родителите си, Търнър излиза от памуковите полета на Тенеси, за да се превърне в "Кралицата на рокендрола", която според музикалните легенди е научила Мик Джагър да танцува.

Изпълнителката на "The Best" почина в Швейцария, където изживя последните си години със съпруга си Ервин Бах, бивш изпълнителен директор на звукозаписна компания, който беше неин романтичен партньор в продължение на три десетилетия, преди да се оженят през 2013 г.

Дълго преди да се превърне в глобален феномен, ранната кариера на Търнър беше въртележка за певицата, която призна, че е направила опит за самоубийство в разгара на физическото и емоционалното насилие на Айк.

"За щастие някакви хора ме намерили и ме отвели в болницата, където ме спасиха. Когато се събудих в болничното легло и осъзнах, че все още съм жива, изпитах разочарование. По онова време си мислех, че смъртта е единственият изход от болезнените обстоятелства, в които бях попаднала."

Тина бяга от Айк през 1976 г., пресичайки магистрала, за да избяга по време на концертно турне. Разводът ѝ е финализиран през 1978 г. и тя остава само със сценичното си име.

Снимка: Getty Images

Но мечтата за рок звезда продължава да я гложди.

"Как мога да пълня стадиони?" Търнър се чуди в коментарите си, прозвучали по време на въвеждането ѝ в Залата на славата на рокендрола през 2021 г.

"Исках го. Исках да направя това, което правеше Джагър и всички останали момчета по онова време".

Тези мечти се сбъдват, а след това и някои от тях, когато през 1984 г. тя прави златен кросоувър с албума си "Private Dancer", чийто сингъл "What's Love Got to Do With It", спечелил Грами, я изстрелва към суперзвездата на 44-годишна възраст.

Четири години по-късно тя поставя рекорд за най-голяма посещаемост на солово изпълнение, когато на концерта ѝ в Рио де Жанейро се събират 180 000 души.

По данни на „Billboard“ Търнър е продала повече от 100 милиона записа по целия свят и е проправила пътя на изпълнители като Джанет Джексън, Мадона и Бионсе.

"Болка в сърцето"

Анна Мей Бълок е родена на 26 ноември 1939 г. в Браунсвил, Тенеси.

Тя и сестра ѝ израстват в семейство със скромни средства, но условията се влошават, когато са изоставени от баща си, а след това и от майка си.

Когато бабата, която им помага, умира, Анна Мей се премества при роднини в Сейнт Луис, Мисури, на 16-годишна възраст.

Там се запознава с Айк Търнър, китарист и ръководител на група с осем години по-възрастен от нея, който вече е изпитал славата, след като през 1951 г. написва и записва "Rocket 88", може би първата рокендрол плоча.

Тя убеждава Айк да ѝ позволи да пее с него.

Когато през 1960 г. печели хит с нейните вокали на "A Fool in Love", той ѝ дава сценичното име Тина Търнър и двамата се представят като „Ike & Tina Turner Revue“. През 1962 г. те се женят.

Още от самото начало Тина е огненото, доминиращо присъствие, което краде светлината на прожекторите със смесица от плътни, текстурирани вокали и хипнотизиращи танцови движения.

Творчеството на Търнър отразява личното им напрежение: то включва "I Idolize You", "It's Gonna Work Out Fine" и най-известния им номер - кавър на "Proud Mary" от 1970 г., в който Тина казва, че започва песента "хубаво и лесно", но я завършва "хубаво и грубо".

Дори когато излъчваше сурова сексуална сила като изпълнител, пеенето ѝ беше оцветено с осезаема уязвимост.

"Пееш с тези емоции, защото си имал болка в сърцето си", казва Търнър пред списание „Ролинг Стоун“ през 1986 г.

Снимка: Getty Images

След като напуска Айк, тя се труди в шоу програми в Лас Вегас, издава скромно продавани солови записи и прави многобройни турнета в Европа.

Но с успеха на "Private Dancer" от 1984 г. нейната метаморфоза от манипулирана звезда до възкръснала рок богиня е пълна.

На следващата година тя се качва на сцената на „Live Aid“ във Филаделфия, където преживява запомняща се среща с Джагър, който по средата на изпълнението разкъсва черната кожена минипола на Търнър, разкривайки я по мрежести чорапи и трико.

Търнър се усмихва и прокарва пръсти през лъвската си грива.

"Знам, че това е само рокендрол, но ми харесва!", промълви тя.

Снимка: Getty Images

Тя се снима с Мел Гибсън в холивудския блокбъстър "Mad Max: Beyond Thunderdome"; съавтор е на автобиографията "Аз, Тина", която е бестселър.

"Изход“

В документалния филм на HBO "Тина" от 2021 г. се разкрива една неприятна реалност: травмата от миналото ѝ се е превърнала във фокус за интервюиращите, като звездата многократно е била помолена да разкаже за най-лошите моменти от живота си.

Търнър, която е прегърнала будизма и е видяла в него "изход" от опасния си първи брак, посочва вярата като катализатор за подмладяване и стабилност.

Тя често отклоняваше въпросите и веднъж казва, че преживяването на миналото е като "проклятие".

Но личните трудности не можеха да бъдат пренебрегнати, включително насилието от страна на Айк.

"Той използва носа ми като боксова круша толкова много пъти, че усещах как кръвта се стича по гърлото ми, когато пеех", пише тя в мемоарите си от 2018 г., "Моята любовна история".

В живота след Айк концертите ѝ се превръщат в бляскави спектакли , като тя продължава да изпълнява високооктановия рок в продължение на десетилетия.

На концерта на стадион "Уембли" през 2000 г. 60-годишната Търнър не се сдържа, като преминава през сцената на токчета и с характерната си кожена минипола.

През 2008 г. тя се впуска в своя проект "Тина!“ - 50-годишнината на турнето, което донесе приходи от около 130 милиона долара.

"Щастието е състояние на душата и осъзнат избор. Всички имаме право да бъдем щастливи и сами избираме дали искаме да сме такива или не", казва тогава тя.

Снимка: БГНЕС

Гранддамата се наслаждава на късните си години заедно с Бах в дома им в Цюрих и във ваканционно имение близо до Френската Ривиера, въпреки че през 2018 г. се случва трагедия, когато най-големият син на Търнър – Крейг, се самоубива на 59 години.

Айк Търнър умира през 2007 г., а единственото му дете от Тина, Рони, почина миналата година на 62 години от усложнения от рак на дебелото черво.

През 2013 г., след като се омъжи за Бах и прие швейцарско гражданство, Търнър се отказа от американското си гражданство. Въпреки това бившият президент Барак Обама беше сред тези, които отдадоха най-прочувствени почести.

"Тина Търнър беше сурова. Тя беше силна. Беше неудържима", написа той. "И тя беше самата себе си - говореше и пееше своята истина през радост и болка; триумф и трагедия."

Тина Търнър се подлага на трансплантация на бъбрек след като й откриват рак на бъбреците. Интервенцията е направена през 2017 година, а донор е съпругът й Ервин Бах. Това съобщава самата Търнър в автобиографичната си книга „My Love Story”. Тогава звездата казва:

„Благословена съм. Също като храброто момиченце в мюзикъла за моя живот – „Тина”, в детството си бях лишена от любов, но продължих напред. Преминах през адски брак, който почти ме смаза, но продължих напред. Претърпях разочарования заради пол, възраст, цвят на кожата и други пречки, които съдбата бе поставила по пътя ми, но продължих напред. Изгубих броя на здравните бедствия, които ми се струпаха на главата: високо кръвно, инсулт, рак на червата, вертиго, бъбречна недостатъчност. Изглежда, са ми нужни повече от прословутите девет котешки живота, за да преживея всичко, което съдбата ми поднася.

Днес от дистанцията на времето разбирам защо кармата ми бе такава. От лошото се роди добро. От болката излезе радост. Никога не съм била по-щастлива, отколкото съм днес”.