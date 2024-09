Марая Кери изкачи Великата китайска стена. Вместо спортни обувки, звездата беше обута с ... токчета. Очевидно певицата никога не се отказва от бляскавия си стил.

55-годишната поп звезда посети мястото заедно с двете си деца - Марокан и Монро в събота.

At the Great Wall of China! Someone should’ve warned me about heels 👠 (not that I would’ve listened) pic.twitter.com/EAccJ2wtNt