49 души са загинали при наводнения в провинция Източен Кейп в Южна Африка, след като студен фронт донесе проливни дъждове и сняг в някои части на страната, съобщиха местните власти.

At least eight bodies have been recovered after a school bus was swept away by floods near Mthatha in South Africa



Photo: REUTERS



Губернаторът на провинция Източен Кейп - Оскар Мабуяне, обяви, че броят на загиналите е предоставен от полицията.

Bodies of schoolchildren found after bus was swept away by flood in South Africa#tvcnews pic.twitter.com/grK9VkbiEK — TVC News (@tvcnewsng) June 11, 2025

Сред загиналите са шестима ученици, които са били отнесени, когато училищният им автобус е попаднал в наводнение в близост до река във вторник, каза Мабуяне. По думите му четирима ученици са в неизвестност.

LATEST UPDATE | South Africa Flood Tragedy – 49 Dead, Search Continues



Six students died when a school bus was swept away near Mthatha. Four others are still missing.



📍 Eastern Cape, South Africa | June 11, 2025 https://t.co/uOQ2qkflrW pic.twitter.com/uuQFVfRmbn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 11, 2025

Канцеларията на Мабуяне съобщи за седем смъртни случая при наводненията във вторник.

