Мъж открадна петцифрена сума от заведение в Бургас. На кадри, заснети от охранителна камера, се вижда как той минава зад бара, взима пачките с пари - около 25 000 лв., и си тръгва. За случая има подаден сигнал до полицията.

„Извършителят на деянието е Люсеин Гергинов. Той е и бивш наш служител. Първоначално е пристигнал като клиент на заведението. Привлякъл е вниманието на бармана, след това му казал, че отива до паркинга да вземе парите си, но избягал и не си платил сметката. Няколко часа по-късно се връща тук, прескача бара и събира парите”, разказа собственикът на заведението Кристиян Киров.

Той успял да се свърже с майката на крадеца, която също работила в заведението преди години. Тя разказала, че синът ѝ не спирал да краде през последните години. Имал условна присъда и бил в изпитателен срок.

„През нейния номер успяхме да си пишем и с него. Заяви, че ще върне парите. След няколко дни пак ми писа и каза, че ще възстанови сумата на 20 август”, добави потърпевшият.

Киров разказа, че с него са се свързали около 30 души, които са жертви на престъпления, извършени от същия човек. По дуимите им той напускал хотели и заведения, без да си плаща сметките, крадял автомобили и телефони, измамил и семейство с три малки деца.

