-
-
-
-
-
-
Друг куриозен случай на кражба: Шест различни обувки – четири леви и две десни, всички с различен размер
Нова мода сред кражбите в столицата – книжарници все по-често стават мишена на дребни престъпления. За това сигнализират търговци, а полицията потвърждава: има скорошни случаи на кражби на книги, включително луксозни издания на висока стойност. Това разкри началникът на група в сектор „Улична престъпност“ в СДВР Витали Цветков в ефира на „Събуди се“.
„Звучи почти хумористично – кражба на духовна храна, но е факт. Имаме няколко задържани за кражба на книги, включително жена на около 40 години, която не изглеждаше да има финансови проблеми. Не даде обяснение защо го е направила“, разказа Цветков.
Как да защитим дома си по време на лятната отпуска?
Сред по-куриозните случаи се откроява и кражба на луксозно издание на „Хари Потър“, както и опит за кражба на шест различни обувки – четири леви и две десни, всички с различен размер.
Паралелно с книжарниците, търговските центрове в столицата остават постоянна цел на крадци. Най-често се крадат дрехи и малки вещи, сочат наблюденията на СДВР. Извършителите – смесица от непълнолетни, младежи и дори възрастни хора над 60 години.
„Не наблюдаваме ръст в дребната престъпност, по-скоро тя остава константна. Мотивите са различни – от имитиране на поведение пред приятели до нужда от храна или просто импулсивно действие“, каза Цветков.
Въпреки че няма спад на възрастовата граница при извършителите, все по-често непълнолетни попадат в полезрението на полицията.
„Не можем да говорим за ясно обособени банди. Имаше няколко такива групи, но благодарение на координирана работа между СДВР, ГДНП и други регионални дирекции, те бяха неутрализирани“, посочи Цветков.
Според него, част от извършителите са българи, живеещи в Западна Европа, които се връщат у нас за празници или ваканции и междувременно извършват кражби.
Опасната тенденция на "локалите": Причини и решения
За т.нар. „локали“ – групи от деца и тийнейджъри, извършващи джебчийски кражби, се отчита спад, особено след засилените полицейски мерки през последните месеци.
„Сега е лято и част от тези деца ги няма в София, но и като цяло присъствието им намаля. Нямаме сигнали за скорошни нападения от подобни групи“, увери Цветков.
Експертът обаче съветва:
• Не оставяйте чанти и ценности без надзор, особено в колички в магазини.
• Избягвайте отворени раници и чанти, когато сте в тълпи.
• Внимавайте какво публикувате в социалните мрежи – не споделяйте локация, когато не сте у дома.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
