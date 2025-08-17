Нова мода сред кражбите в столицата – книжарници все по-често стават мишена на дребни престъпления. За това сигнализират търговци, а полицията потвърждава: има скорошни случаи на кражби на книги, включително луксозни издания на висока стойност. Това разкри началникът на група в сектор „Улична престъпност“ в СДВР Витали Цветков в ефира на „Събуди се“.

„Звучи почти хумористично – кражба на духовна храна, но е факт. Имаме няколко задържани за кражба на книги, включително жена на около 40 години, която не изглеждаше да има финансови проблеми. Не даде обяснение защо го е направила“, разказа Цветков.

Как да защитим дома си по време на лятната отпуска?

Сред по-куриозните случаи се откроява и кражба на луксозно издание на „Хари Потър“, както и опит за кражба на шест различни обувки – четири леви и две десни, всички с различен размер.

Паралелно с книжарниците, търговските центрове в столицата остават постоянна цел на крадци. Най-често се крадат дрехи и малки вещи, сочат наблюденията на СДВР. Извършителите – смесица от непълнолетни, младежи и дори възрастни хора над 60 години.

„Не наблюдаваме ръст в дребната престъпност, по-скоро тя остава константна. Мотивите са различни – от имитиране на поведение пред приятели до нужда от храна или просто импулсивно действие“, каза Цветков.

Въпреки че няма спад на възрастовата граница при извършителите, все по-често непълнолетни попадат в полезрението на полицията.

„Не можем да говорим за ясно обособени банди. Имаше няколко такива групи, но благодарение на координирана работа между СДВР, ГДНП и други регионални дирекции, те бяха неутрализирани“, посочи Цветков.

Според него, част от извършителите са българи, живеещи в Западна Европа, които се връщат у нас за празници или ваканции и междувременно извършват кражби.

Опасната тенденция на "локалите": Причини и решения

За т.нар. „локали“ – групи от деца и тийнейджъри, извършващи джебчийски кражби, се отчита спад, особено след засилените полицейски мерки през последните месеци.

„Сега е лято и част от тези деца ги няма в София, но и като цяло присъствието им намаля. Нямаме сигнали за скорошни нападения от подобни групи“, увери Цветков.

Експертът обаче съветва:

• Не оставяйте чанти и ценности без надзор, особено в колички в магазини.

• Избягвайте отворени раници и чанти, когато сте в тълпи.

• Внимавайте какво публикувате в социалните мрежи – не споделяйте локация, когато не сте у дома.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева