Ден след срещата в Аляска, дипломатическите усилия за войната в Украйна са на критичен кръстопът. Доналд Тръмп вече не иска примирие, а окончателен мирен договор. За да преговаря за евентуалните му условия във Вашингтон отива Володимир Зеленски. Очаква се в понеделник на срещата да присъстват и няколко европейски лидери.

Зеленски ще пътува до Вашингтон в понеделник под силен натиск от Съединените щати. След като Тръмп не получи никакви отстъпки от Путин, американецът обърна вниманието си към Зеленски и Украйна. Във Вашингтон украинският президент ще трябва както да избегне нов сблъсък с Тръмп, така и да защити интересите на своята страна.

„Мисля, че има много голяма вероятност на Володимир Зеленски да бъде предложен невъзможен избор, когато дойде в Белия дом в понеделник. Доналд Тръмп да каже: „Ето какво се договорих с Владимир Путин. Това е разумно споразумение и сега се нуждаем от вашия подпис върху него“. И Зеленски да бъде поставен пред дилемата или да се съгласи на сделка, която е неизгодна за Украйна, или да се откаже от нея. При втория вариант Съединените щати може да кажат, че си измиват ръцете от този мирен процес и да го използват като оправдание за прекратяването на подкрепата за Украйна“, смята Лушън Ким, който е старши анализатор по Украйна в мозъчния тръст ICG.

Доналд Тръмп вече иска бърза сделка за края на войната. Той направи завой и вече не говори за спиране на огъня, както преди срещата с Путин. За Русия това е предпочитаният вариант. Те искат докато се преговаря за мир, войната да продължава, за да използват жертвите и разрушенията като инструмент за натиск.

„Определено изглежда, че позицията на Доналд Тръмп е променена. Този филм вече сме го гледали. През май поиска незабавно прекратяване на огъня, заплашвайки със санкции. Последва двучасов телефонен разговор с Владимир Путин и промяна в тона на Тръмп, който започна да иска преговори, точно според желанията на руснака. Днес виждаме нещо много подобно - заплаха от санкции, искания за незабавно прекратяване на огъня и след дълъг разговор с Владимир Путин, Тръмп започва да повтаря това, което иска руския президент“, коментира още Ким.

Според източници от Вашингтон на срещата в Аляска Путин е поискал, за да бъдат замразени бойните действия по другите части на фронта, украинските войски да се оттеглят от Донецка и Луганска област. Русия не успява да превземе тези две провинции вече три и половина години. Украйна настоява, че Донецка област е ключова за защитата на цялата страна от следваща руска агресия.

