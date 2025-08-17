Започна видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите“ страни да подкрепят Украйна. Президентът Володимир Зеленски пристигна в Брюксел, където той и председателят на Европейската комисия участват във виртуалната среща с европейски лидери.

Историческата среща в Аляска: Путин и Тръмп не се споразумяха за мир в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Заседанието има за цел да подготви почвата за срещата на европейските лидери и на президента на Украйна с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом утре. В началото на разговорите днес френският президент Еманюел Макрон призова отново да се запази натискът върху руския президент Путин.

Видео: Reuters

На съвместната си пресконференция в Брюксел заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, украинският президент настоя за по-голяма яснота относно това как биха изглеждали „гаранциите за сигурност“ за Украйна в случай на мирно споразумение.

„Това, което президентът Тръмп каза за гаранциите за сигурност, е много по-важно за мен от мнението на Путин. Toj няма да ни даде никакви гаранции за сигурност“, каза Зеленски.

Украинският лидер изброи няколко неизвестни относно потенциалното споразумение, включително „дали има „войски на земята“, дали има защита, както в някои други страни, във въздуха, знаете какво имам предвид“.

„Наистина искаме да получим отговор на тези въпроси, за да разберем какво представляват гаранциите за сигурност“, добави той.

Зеленски благодари на фон дер Лайен за подкрепата на Европа за Украйна. И допълни, че настоящите фронтови линии трябва са отправна точка за преговорите.

Председателят на Европейската комисия приветства предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп да бъдат предоставени гаранции за сигурността на Украйна, вдъхновени от НАТО.

Фон дер Лайен допълни, че Украйна трябва да може да запази териториалната си цялост.

Председателката на ЕК заяви, че не може да има предели на украинските въоръжени сили или ограничения върху външната помощ за Украйна.

Часове по-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че тя и „други европейски лидери“ също ще пътуват до Вашингтон за среща в Белия дом.

Ukraine's President Zelenskyy meets EU Commission's President Ursula von der Leyen in Brussels ahead of joint trip with her and other EU leaders to Washington for Monday meeting with Donald Trump after inconclusive Friday talks with Putin.

(video courtesy: EU/European Commission) pic.twitter.com/GClSijE6En — DTT-NET English (@dtt_net_english) August 17, 2025

„По искане на президента Зеленски ще се присъединя към срещата с президента Тръмп и други европейски лидери в Белия дом утре“, добавя тя. На срещата във Вашингтон участват още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александър Стуб, премиерът на Италия Джорджа Мелони, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и британският премиер Киър Стармър.

По искане на Зеленски: Няколко европейски лидери ще присъстват на срещата във Вашингтон в понеделник

Визитата следва срещата на Тръмп с руския президент в Аляска на 15 август, където американският лидер заяви, че ще се опита да събере Путин и Зеленски за тристранни преговори за евентуално мирно споразумение.

В Аляска не беше постигнат пробив, но Путин получи посрещане с червен килим, което предизвика опасения сред европейските съюзници.

Официални лица се опасяват от повторение на февруари, когато среща между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет се превърна в разгорещен спор относно помощта на САЩ за Украйна. Сблъсъкът накара Тръмп да отмени планирано споразумение за минерали между САЩ и Украйна и публично да обвини Зеленски в „неуважение към Съединените щати“.

Редактор: Цветина Петкова