Стриктен контрол ще се извършва и на моторните превозни средства
Нови по-строги мерки срещу разпространението на наркотици в Ботевград. Повод за затягането на контрола стана смъртта на мъж след употреба на наркотици и последвалото напрежение в града.
По разпореждане на главния секретар на МВР, за да се повиши сигурността, ще се засили присъствието на униформени, включително и от "Жандармерията", както в питейни заведения и търговски обекти, така и около училищата.
Задържаха осем души за разпространение на наркотици в София
Полицията ще засили и работата си срещу разпространението на наркотици. Стриктен контрол ще се извършва и на моторните превозни средства за установяване на водачи, седнали зад волана след употреба на наркотици или алкохол.
