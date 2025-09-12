На разходка в Мексико - земята на огнените танци и могъщите цивилизации, ни отвежда репортерът на NOVA Мартин Керефейски. Зедно с Explorers Club Bulgaria той отива в дома на мариачите, които посрещат екипа ни с много музика, танци и ритуали под парещото слънце на Латинска Америка.

Пътешествието ни отчежда в Сочимилко - мястото, където цветовете на Мексико и историята се срещат. „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.

