Рубрика на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria
На разходка в Мексико - земята на огнените танци и могъщите цивилизации, ни отвежда репортерът на NOVA Мартин Керефейски. Зедно с Explorers Club Bulgaria той отива в дома на мариачите, които посрещат екипа ни с много музика, танци и ритуали под парещото слънце на Латинска Америка.
Пътешествието ни отчежда в Сочимилко - мястото, където цветовете на Мексико и историята се срещат. „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
