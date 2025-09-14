-
„Непознатите земи”: Из цветовете на Мексико и земята на огнени танци
-
Анелия: Не бях готова за второ дете при последната ми връзка
-
Крайбрежната приказка на Ница: В прегръдката на Лазурното море
-
„Непознатите земи“: Цветовете на Мексико - земя на огнени танци и могъщи цивилизации
-
Зоопаркът в Кьолн представи бебе гигантски мравояд
-
Коя е Маряна Коцеку - най-младият член на парламента в Албания
На 9 септември двойката отпразнува 35 години брак с бурен купон
На 9 септември отпразнуваха 35 години брак с бурен купон, на който тази година е липсвал само третият елемент – Катето Евро, която им е кума и обикновено прави дълга и запомняща се реч. Те са купонджии и времето не ги докосва.
Във видеото вижте 35-годишната история на Орлин Горанов и Валя.
Редактор: Габриела Винарова
Последвайте ни