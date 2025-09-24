Варненският окръжен съд остави в ареста 31-годишния Николай Маджаров - синът на прокурора от Апелативната прокуратура в Бургас Валентина Маджаров. Решението на магистратите е окончателно.

Припомняме, че Маджаров беше хванат с 50 кг марихуана в бургаското село Драка. Мъжът е обвинен в държане на значителни количества наркотични вещества.

Маджаров има криминално досие – задържан е през 2013 г., през 2015 г. оказал съпротива на полицейски орган, а през 2018 г. е участвал в грабеж. Отнемано му е и свидетелство за управление на МПС заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това продължил да шофира.

