Жената отказала да плати глобата от 35 евро
Заловиха германка да превозва пони на задната седалка на колата си. Случаят е от Алсдорф, Германия. Полицаите спрели колата, след като забелязали нещо странно на задното стъкло. В багажника било качено шотландско пони, а пред него имало кофа с храна.
Животното изглеждало доста спокойно, което подсказвало, че това не е първото му пътуване. Жената не показала, че върши нещо нередно.
Жената отказала да плати глобата от 35 евро. Предстои административно производство.Редактор: Ина Григорова
