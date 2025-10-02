Заловиха германка да превозва пони на задната седалка на колата си. Случаят е от Алсдорф, Германия. Полицаите спрели колата, след като забелязали нещо странно на задното стъкло. В багажника било качено шотландско пони, а пред него имало кофа с храна.

Животното изглеждало доста спокойно, което подсказвало, че това не е първото му пътуване. Жената не показала, че върши нещо нередно.

Жената отказала да плати глобата от 35 евро. Предстои административно производство.

Редактор: Ина Григорова