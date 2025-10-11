Тайнствено посещение на една от най-големите звезди на Холивуд – Кейт Бланшет – предизвика истинска вълна от любопитство в Белоградчик. Според неофициална информация актрисата, заедно с Киану Рийвс, е участвала в снимките на нов международен филмов проект, реализиран сред величествените Белоградчишки скали.

Макар официално потвърждение за присъствието на Бланшет да няма, местните жители потвърждават, че Белоградчишката крепост е била затворена за два дни заради заснемането на филмова продукция.

В интернет вече се появиха снимки на Кейт Бланшет пред Белоградчишките скали, но се оказа, че кадрите са генерирани чрез изкуствен интелект.

Първата AI актриса предизвика недоволство в Холивуд (ВИДЕО+СНИМКИ)

В магазините и заведенията край крепостта също никой не е видял актрисата лично, но мнозина вярват, че Холивуд действително е бил там.

От Община Белоградчик заявиха, че не могат нито да потвърдят, нито да отрекат участието на световни звезди, тъй като са подписани договори за конфиденциалност.