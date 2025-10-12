Как да накараме децата да ядат повече плодове? Германска компания представи в Мадрид решение, което се оказва изненадващо ефективно – просто нарязани ябълки.

Според проучване, когато ябълките се предлагат нарязани, децата изяждат двойно повече плодове, а изхвърлените остатъци намаляват с цели 65%. Продажбите на ябълки в училищата, участващи в инициативата, са се увеличили с 71%.

Идеята вече е утвърдена практика в САЩ и Канада, където нарязаните ябълки се предлагат в училищните столове, за да се стимулират здравословните навици на децата.

В междучасията обаче повечето ученици предпочитат игрите пред цялата ябълка — особено когато зъбите се клатят или имат брекети. За тях нарязаните плодове са не само по-удобни, но и по-апетитни.

Майката на Александър – Наталия Беркенбринг, която живее в Германия, споделя, че в училището на сина ѝ родителите организират събиране на плодове всяка седмица. Те се разпределят между класовете, за да могат всички деца да имат достъп до свежи храни.

„Забелязала съм, че когато давам на сина си ябълки, нарязани на парчета, той ги яде с по-голямо удоволствие и много по-бързо“, казва Наталия.

В някои училища в Германия инициативата е допълнена и от така наречените „училищни градини“, в които децата сами се грижат за растения, берат плодове и дори правят сокове.

„Това е страхотно – учат се откъде идва храната и я ценят повече“, допълва Наталия.

Интересното е, че в германските начални училища няма лавки с чипсове, сладки или безалкохолни напитки – децата получават храната си от училището или я носят от вкъщи.

Така, с комбинация от родителски пример и училищни инициативи, Германия успява да направи нещо просто, но ефективно – да научи децата, че здравословното може да бъде и приятно.