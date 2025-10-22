Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми Басри Али на 50 г. и 35-годишната Милена Ангелова за измама в големи размери. Първият е посочен като извършител, а вторият като помагач. Според обвинението те са заблудили много лица с цел имотна облага.

За измамната схема ви информирахме в репортаж на разследващия журналист на NOVA Вероника Димитрова през юли тази година. Тогава стана ясно, че потърпевшите са били завлечени с пари, дадени за построяване на къщи. Името на майстора е Басри Али. Всички засегнати семейства имат договори и документи, доказващи, че са превеждали пари по банков път. От 2002 г. до средата на лятото в Прокуратурата бяха постъпили над 20 сигнала срещу Али. Досъдебните производства са прекратявани, защото не са намерени данни за престъпление. До юли новите сигнали бяха на етап полицейска проверка. Някои от потърпевшите пък се страхували да подават жалби.

Измамната схема е действала в период от около 3 години – от 09 декември 2022 г. до 11 агвуст 2025 г., на територията на три области - София, Пловдив, Пазарджик. По случая работи екип на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив.

Престъпната дейност на обвиняемите е свързана със сключване на договори за строително-монтажни работи и договори за заем между обвиняемия Али и пострадалите. 50-годишният извършител е обещавал, че ще изпълни поетото си задължение по договорите, без да има намерение да направи това.

Обвиняемата Милена е изготвяла въпросните договори и съответната документация, свързана със строителните дейности.

Разследването на властите е установило, че за въпросния период са пострадали над 11 души. Общият размер на нанесената им вреда е в размер на около 640 хил. лв.

Предстои за двамата обвиняеми да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Законът предвижда за престъплението наказание от 1 до 8 г. лишаване от свобода, конфискация до 1/2 от имуществото.

Действията по разследването продължават.

