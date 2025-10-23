Оставиха за постоянно в ареста 25-годишния Фахри Селим, който е обвинен в умишленото убийство на майка си, леля си и сестра си, както и в опит да убие 7-годишния си брат. Решението е на Бургаския окръжен съд, след като прокуратурата поиска най-тежката мярка за обвинения в тежкото престъпление. Тройното убийство беше извършено в понеделник призори в руенското село Люляково.

Фахри Селим остава под стража, защото е опасен и за населението в селото, и за самия себе си. В това се съгласи дори служебният му защитник. Младият мъж наистина трудно говори, не успя да каже къде е роден, наложи се да му бъдат разяснявани част от въпросите на съдията.

От събраните доказателства става ясно,че първо е прострелял 13-годишната си сестра, после майка си и леля си. Брат си ударил с приклад и му счупил черепа. След като прострелял жените, ги намушкал с нож, после ги запалил, докато били все още живи, сочат експертизите.

Пред съда той категорично отрече да е извършил убийството, защото не бил ловец и нямал пушка.

„Той не се признава за виновен, но всичко, което е събрано към момента, сочи, че именно той е извършител на това деяние. Беше му обяснено, че ако съдейства на разследването, ще има по-добро положение в наказателния процес. Говори много трудно, прекъсва, заеква, но смятам, че разсъждава нормално”, заяви Стефан Кенов, служебен адвокат на Фахри Селим.



„Наличието на психическо заболяване априори не изключва вменяемостта .Т.е. отново казвам - заключението на съдебно-психиатричната експертиза, която ще се назначи и изготви, ще даде отговор на въпроса - той към момента на осъществяване на деянието дали е могъл да ръководи постъпките си и да отговаря ерго за тях”, заяви Георги Чинев, окръжен прокурор на Бургас.