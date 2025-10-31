В днешно време може да пътувате до другия край на света само за няколко часа. Но самолетите са вредни за околната среда - не само защото отделят много парникови газове, но и заради облачните следи, които оставят след себе си. Европейските закони за опазване на климата гласят, че полетите трябва да бъдат климатично неутрални до 2050 г.

Дитър Шолц е експерт по опазване на околната среда в авиацията. „Авиационната индустрия ще пропусне целите на Европейския съюз с голяма разлика. Междинната цел е намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. в сравнение с 1990 г. Технологията не може да постигне това сама. Нужни са летателни операции, за да избегнем създаването на следи от затопляне – тях можем да ги намалим с 50% още утре”, казва Дитър Шолц.

Въглеродният диоксид, отделен от изгарянето на самолетно гориво, представлява само една трета от вредните за климата ефекти от летенето. Контрейлите са отговорни за половината парников ефект на полета. Те остават след големи пътнически и товарни самолети на височина от около 11 000 метра. Толкова високо температурите са много ниски. Когато има висока влажност, мястото се превръща в зона, пренаситена с лед. Там водните пари се кондензират с частици, изпускани от ауспуха на самолета, за да образуват следи от ледени кристали, които могат да останат видими до 17 часа и действат като стъкла в оранжерия.

„Кондензационните следи се държат като облаци. През деня облаците имат охлаждащ ефект, а през нощта — затоплящ. Звездна, безоблачна нощ през зимата е смразяващо студена”, обяснява Дитър Шолц.

Още през 2011 година Германският аерокосмически център изчисли различните ефекти на затопляне и охлаждане на контрейлите и създаде карта. Зоните, които самолетите трябва да избягват, са в червено. Маршрутизирането на полетите може да има голямо въздействие върху климата. Червените зони се показват главно през нощта и в по-хладни райони.

Според физици само една пета от всички полети изобщо произвеждат контрейли, а само 5% от полетите по света произвеждат затоплящи следи. Това означава, че само 5% от всички полети ще трябва да бъдат пренасочени.

Учените от Германския аерокосмически център са първите, които тестват дали дълготрайните контрейли могат да бъдат напълно предотвратени. Те прелитат над или под студената влажна зона на атмосферата, където се образуват противопоказания. В изследването самолетите летят на конвенционални височини в четни дни, а в нечетни дни летят 600 метра по-високо или по-ниско. Експериментите показват, че резултатите са съвсем различни в дните, когато самолетите заобикалят. Постигната е значима разлика в избягването на контрейлите.

Но решаващият въпрос е: кой координира обхода около пренаситените с лед зони — авиокомпаниите или центровете за управление на въздушното движение?

Германският контрол на въздушното движение в Карлсруе симулира пренасочване на всички самолети в своето въздушно пространство около хладен, леден атмосферен регион. Опитът намалява наличното въздушно пространство с 30%. Това скоро ограничава възможностите за ръководителите на полети, които не могат да направят компромис с безопасността. Опитът обаче показва, че авиокомпаниите се нуждаят от по-добро планиране преди излитане.

Кога авиокомпаниите могат да започнат да прилагат щадящи климата планове за полети?

Раймонд Цоп е пилот и съосновател на една от най-големите компании за планиране на полети в света. Досега планирането на полети означаваше използването на вятъра за изчисляване на най-бързия и най-рентабилен полет. Сега компанията „Flight Keys” изчислява маршрути, по които възникват контрейли, и препоръчва алтернативи.

Решаващият фактор е, че общите емисии не могат да се повишат в резултат на отклонението. „Flight Keys” симулира над 8500 полета и въпреки че изчислението остава процесна работа, резултатите са впечатляващо ясни. Заобикалянето винаги си заслужава.

„Самите ние бяхме изненадани колко ниско е необходимото вложение — само 0,11% повече гориво. Дори и с настоящите фактори на несигурност можем да кажем, че тази малка допълнителна консумация значително ще намали ефекта на затопляне”, казва Раймонд Цоп.

По-благоприятните за климата маршрути могат да бъдат въведени незабавно. Допълнителните разходи за избягване на контрейли при полет от 100 евро биха били около 8 цента. По-малко въздействие върху климата при почти нулеви разходи. Единственият открит въпрос е — коя авиокомпания ще го приложи първа.

Редактор: Ина Григорова