При специализирана полицейска акция от служители на „Гранична полиция” и СДВР е неутрализирана организирана престъпна група, която се занимава с превоз на мигранти.

„Той е осъществяван от околностите на Бургас с крайна дестинация Сърбия. Междинна спирка обикновено е била на територията на София-област или София-град, откъдето лицата са продължавали към „зелена“ граница”. Това обясни на брифинг окръжният прокурор на София Наталия Николова.

Тя посочи, че плащането е осъществявано при „успешно транспортиране” – на лица в Турция, откъдето са превеждани сумите.

Към момента като обвиняеми са привлечени петима души. Три от тях са с обвинения не само за участие в организирана престъпна група, но и за вторична престъпна дейност — превоз на мигранти.

„Групата е от второ ниво в ОПГ-то. Занимавала се е основно с наемане и координация на шофьори и с осъществяване на превозите на територията на страната, като крайната цел е била изход през сръбската граница. Обвинението е за действие с корисна цел — получаване на материална облага от извършваната престъпна дейност”, обясни обвинителят.

Към настоящия момент групата се състои от пет лица, като ръководителят все още не е установен. „Привлечените са една жена и четирима мъже. Най-младият е на 21 години, а най-възрастният от групата - на 33. И петимата са безработни. Четирима от тях са осъждани и свързани с престъпления срещу миграцията”, подчерта Николова.

Групата е действала около една година и е превозвала мигранти - голяма част мъже, основно от Афганистан и Пакистан. „Що се отнася до шофьорите, които са участвали в превозите — повечето от тях са установени и има образувани досъдебни производства срещу тях. Извършени са множество претърсвания и изземвания на различни адреси. Открити и иззети са много мобилни телефони, GPS устройства за проследяване, електронни носители и униформи, наподобяващи полицейски — основно с надписи „Полиция“ или „Миграция”, допълни прокурорът.

Видео: МВР

"Влязохме на 13 адреса на територията на София-град и София-област. Имаме задържани 13 лица - на 5 са повдигнати обвинения. Останалите разпитахме като свидетели. Намерихме дрехи, които са били поръчвани така, че да наподобяват полицейски униформи, с цел да улесняват придвижването. Друга интересна находка са тракерите — използвали са ги, за да проследяват и потвърждават успешното преминаване на автомобилите", обясни и директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов. Той допълни, че целта не била да се хващат само „дребните риби“.

По оперативни данни групата е таксувала мигрантите между 3 000 и 5 000 евро на човек, за да може в рамките на едно денонощие да ги изведе до „зелена“ граница, подчерта той.

"Информация за групата постъпи през юни 2024 г. Използвахме всички оперативни способи. Установихме, че лицата трайно са се сдружили с престъпна цел", обясни и директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Той допълни, че при акцията са задърани 56 мигранти.

Редактор: Станимира Шикова