В отговор на многобройните инциденти с дронове белгийските власти свикаха спешно заседание по сигурността. За да разберем доколко реална е заплахата, потърсихме мнението на проф. Димо Зафиров от Института за космически изследвания и технологии към БАН.

Колко опасен е един малък дрон?

Според проф. Зафиров рискът е изключително сериозен. Дори малък дрон, сблъсквайки се с пътнически самолет, може да предизвика повреда в критична зона - двигател, крило, предно стъкло, и да принуди пилотите към аварийни действия. Това не е хипотетична опасност, а сценарий, който авиацията взема насериозно.

Може ли Белгия да се справи със зачестилите случаи на навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

„Според мен категорично това е специално направено, за да може да предизвика инциденти и внимание на общественността. Не е случайно“, категоричен е експертът.

В последните години дроновете се развиват бурно - те са по-маневрени, по-тихи, по-трудни за засичане. Системите за защита обаче не успяват да наваксат със същото темпо. Проф. Зафиров обяснява ситуацията като „затворен технологичен кръг”, резултатът от който е, че няма технология, гарантираща 100% защита на въздушното пространство.

Европейският съюз вече работи по обща инициатива за противодействие на дронови заплахи. Тя надгражда предишната концепция за „стена от дронове“, но този път мерките ще обхващат не само границите, а цялото европейско въздушно пространство.

Според проф. Зафиров решението трябва да бъде колективно – общи протоколи, споделени технологии и единна реакция.

Целият разговор вижте във видеото!

Редактор: Ралица Атанасова