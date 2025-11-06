41-годишна жена е починала след побой в София, научи NOVA. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в столицата във вторник.

Заподозрян е охранител на строежа. Според първоначалните данни той нанесъл удари на жената, която по-късно издъхнала от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан, казаха за NOVA от СДВР.

По информация на NOVA първоначално соченият за извършител отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му. Жертвата е от София и е била обявена за издирване.

Образувано е досъдебно производство.