Задържаха 16-годишен младеж, разпространявал наркотици в училищата в Горна Оряховица. Тийнейджърът вече има една присъда за разпространение на дрога. Хванат е и негов съучастник – на 17 години.

Според полицията двамата са продавали марихуана в три училища в Горна Оряховица. На ден са реализирали по 50 грама трева за пушене, което по стойности на МВР е по 1000 лева на ден.

Младежът веднъж вече е осъден на 10 месеца пробаци, които е изтърпял. Заради особеността на случая Окръжната прокуратура във Велико Търново ще поиска постоянен арест. Момчето е от средностатистическо семейство, с родители, които осъждат неговото занимание, но не могли да се справят.

„Това са лица, които разпространяват наркотични вещества, които са непълнолетни лица и разпространяват от доста време насам, само на ученици и на други непълнолетни деца. На непълнолетните лица мярката за неотклонение се взема в изключителни случаи. Но аз смятам, че този случай е изключителен с оглед на обстоятелството, че това лице точно преди една година беше осъдено, с влязла сила присъда от горнооряховския Районен съд, за държане на наркотични вещества, като наказанието беше пробация в рамките на 10 месеца”, заяви Христо Христов, окръжен прокурор на Велико Търново.